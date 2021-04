Cacho Fontana: Estoy bien, ¿mando foto?

La confusión surgió por la internación del legendario locutor en el hospital Fernández por recontagiarse de Covid pese a la aplicación de la primera dosis vacuna Astrazeneca. En medio de las idas y vueltas sobre el estado de salud, ayer Nelson Castro en radio Rivadavia habló con el director del hospital para llevar la calma a los seguidores e incluso a la familia, su hija Antonela apeló a la redes para desmentir la versión: "Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, dialogó con Nelson Castro y aseguró que Cacho Fontana se encuentra estable, y que padece de una neumonía producto de haber contraído COVID, por segunda vez. El mismo Fontana con un humor señaló: "Estoy bien simplemente es una visita colaboración donde estoy viviendo. Hay secuencias en las que se cotejan una con las otras, nada más que eso. Son cuatro días que yo vengo al Hospital Fernández, que es inmenso, una atención muy buena. Y volveré otra vez a mi casita querida. Pude hablar con mis hijos y toda la gente. Hay mucha literatura en los titulares de la televisión".

Y con ironía, Cacho Fontana remató: "Recién me dijo un doctor que lo desmienta. Le dije: 'Mire, lo que usted desmiente, después lo aprueban, lo dan al revés'" y agregó: "Lo van a hacer cuando la audiencia decaiga, y entonces lo van a decir en una bajada. Yo estoy bien, ¿querés que te mande una foto?".

El origen de la falsa noticia

La noticia de la muerte se lanzó en el programa de Fantino en Fantino a la tarde en América. Allí el periodista Luis Ventura dijo que tenía información de último momento, el conductor antes le preguntó: "¿Está chequeado? a lo que Ventura contestó: "La persona de la que viene es de primera línea".

Cuando Cacho Fontana habló por radio Mitre y ante un tremendo revuelo mediático, Fantino inmediatamente pidió disculpas al aire y a la familia y también hizo lo mismo Luis Ventura. Apenas se viralizó la muerte de Fontana, su hija Antonela, quien acompaña a su padre, apeló a las redes sociales para frenar la gran bola de nieve que se armó.

Embed Anto estaba mirando TN. Dijeron eso cuando pidieron disculpas como todos. https://t.co/ICw6YF3g9w — Laura Ubfal (@laubfal) April 26, 2021

"Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE.. Recién hablé con él" y le contestó a Laura Ubfal quien hizo una débil defensa de Ventura: "Sepan disculpar lo de #Cacho, pero hasta la familia estaba confundida!", intentó justificar la periodista. A lo que Antonela salió al cruce con una bronca incontenible y desde las mismas redes inquirió: "Laura, no tengo ningún mensaje tuyo preguntándome por la salud de mi padre. Me parece que la confusión no es nuestra sino tuya".