Todavía conmovida por lo que tuvo que protagonizar, Calu Rivero compartió sus sensaciones. Primero hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi un millón cien mil seguidores, en la que comentó: “Angustia mucho porque sabemos que esas personas existen. Son reales. Da escalofríos porque podemos ver nuestra fragilidad. Empecemos a cuidarnos entre todos, cultivemos el respeto”.

Y siguió: “Fue una de las escenas más difíciles de mi vida. Volví a mi casa con el cuerpo físicamente agotado y con un dolor en el alma inexplicable. Gracias equipo @campanastelefe gracias colega @faustolabrana”.

Un rato más tarde propuso hacer una historia en vivo y se extendió aún más con respecto a las sensaciones que le quedaron. “Un poco la intención de este life es porque sentí mucha energía. Leí a casi todos y no dormí mucho anoche. Fue muy emocionante cómo se refirieron a mi actuación y lo que eso les provocó”, arrancó mirando a cámara.

“Cuando empecé a actuar y decidí hacer esta profesión mi objetivo era poder emocionar. Y todo lo que pasó ayer y sus comentaron con esa escena y cómo los atravesó, me hizo sentir muy plena. Estoy en la profesión que amo y me siento muy feliz por eso”, aseguró.

La actriz aseguró que no se conocía con el actor por lo que le resultó mucho más difícil aun y que para eso se necesita del compromiso y la seguridad de ambos. “Hacer esa escena fue muy difícil. Con Fausto, el actor que tuvo que hacer de ese terrible monstruo, nos conocimos casi en ese momento y no habíamos grabado nunca juntos”, señaló, por lo que tuvo más valor todavía el trabajo que se vio en pantalla.

Después contó cómo fueron los preparativos previos de la grabación de la fuerte escena. “Quisimos que se viera muy real. Hablamos un montón y se respiraba un respeto muy encantador en todo el set. Representar estas escenas para mí está cargado de responsabilidad. Y ver la escena me hizo confirmar que estaba bien haber aceptado interpretar a Luciana. Me angustió mucho hacer esa escena porque es muy difícil sentir todo eso aunque no suceda. Pero sucede”, cerró.