Camila Homs aprobó un comentario de Wanda Nara

"No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige. La segunda se conforma”, escribió la esposa de Mauro Icardi en una publicación realizada en su cuenta de Instagram. El like de la ex de De Paul no pasó desapercibo.

En octubre del año pasado, momento donde Wanda sacó a la luz el affaire de Icardi con la China Suárez, surgieron rumores de unos supuestos mensajes entre la empresaria y Rodrigo De Paul pero fue el propio jugador quien se encargó desmentir la información.

Al parecer, entre Wanda y Homs quedó una conexión que podría tener que ver con el sufrimiento que ambas atravesaron al enterarse del engaño de sus parejas. La modelo decidió darle su apoyo a la picante reflexión realizada por la empresaria y entre miles de me gustas, se destacó el de ella.