Candelaria Tinelli y Coti Sorokin dieron el "sí": los regalos e invitados de la boda

La jornada comenzó a las 18 con una ceremonia íntima en la que Lelé y el músico dieron el sí ante un grupo reducido de personas. Sólo estuvieron familiares y amigos cercanos como Momi Giardina, Fernando Dente, Agustina Casanova y Federico Hoppe. Ya entrada la noche comenzó a llegar el resto de invitados.

Los asistentes tuvieron que seguir una particular regla, no podían utilizar sus teléfonos celulares. El expreso pedido de los novios buscaba que no se filtrara ninguna imagen del encuentro. El único que estuvo presente en redes fue Marcelo Tinelli, que publicó una serie de fotos en sus stories de Instagram. En una de sus publicaciones, el conductor sorprendió al mostrarse con su expareja: Soledad Aquino. Al reflejar la buena relación entre ambos, la figura de la televisión escribió. “Los padres de la novia”.

cande tinelli.jpg

La flamante pareja celebró su unión con una exclusiva ceremonia en el salón de eventos del Dok Haras, ubicado en una reconocida estancia. El lugar, según trascendió, los conquistó por su ambiente natural y por ser "pet friendly", como querían.

Tanto Sorokin como Tinelli apostaron por un estilo "total white". Ambos fueron vestidos con prendas diseñadas por Gustavo Pucheta, con quien la hija del famoso conductor mantiene una larga relación.

tinelli.jpg

Según se pudo ver en algunas imágenes difundidas en redes, la celebración tuvo su inicio al atardecer, aprovechando la puesta del sol, y poco a poco fue recibiendo a los invitados, entre familiares y amigos de los novios.

Entre los asistentes, además de los lazos más cercanos, estuvieron famosos como Yanina Latorre, Pampita, Luciano El Tirri (tío segundo de Candelaria), y Federico Hoppe.

Otra de las particularidades de la noche fue la llamativa lista de regalos de la pareja. La misma fue trascendida en el programa Secretos Verdaderos (América). Las opciones iban desde elementos simples a complejos y con una amplia variedad de precios. El primer artículo en la lista era un set de repasadores, el cual tenía un precio de $25.000. En el siguiente escalón se ubicaba un juego de candelabros, cuyo valor figuraba en $198.300.

Ya en un peldaño más arriba, con una complejidad y un precio más alto, se encontraba una hamaca valuada en $385.000. Este artículo podría ser usado en un ambiente en el interior o exterior de la casa de los esposos. En su descripción, este elemento –que más bien vendría a ser una silla colgante– destaca que brinda una comodidad que invita a relajarse en cualquier rincón.

tinelli 2.jpg

El siguiente artículo en la lista era un juego de 12 platos playos de colección. Con un diseño particular, este elemento estaba valuado en $430.000. Luego seguía un espejo circular, el cual salía $522.000 y estaba pensado para lucirse en la entrada de la casa. Entre los elementos más complejos se ubicaba un regalo especial para la pareja, el colchón y el sommier. El mismo tenía un tamaño de 2x2 y estaba valuado en $2.100.000.

Por último, entre las opciones también figuraba una gift card, una idea que buscaba colaborar con el viaje de luna de miel. Ya en un escalón más elevado, esta opción figuraba en $10.000.000.

INVITADOS.jpg

Otro de los detalles de la feliz noche fue en el postre. La torta de celebración fue hecha por Maru Botana, quien subió a sus stories una imagen de su obra con la frase. “Hoy estamos de boda”.