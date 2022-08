Canta Conmigo Ahora: Santa Fe a la final con Alma

Tango que me hiciste bien

En una noche dominada por los ritmos tropicales, cumbia y cuarteto, desde Lanús llegó al Canta Conmigo Ahora el barítono Miguel Ángel Roda, de 30 años, que eligió el tango "Ojalá que no puedas", del inolvidable Cacho Castaña y deslumbró al jurado, fundamentalmente a las mujeres que se deshicieron en elogios, obtuvo 86 puntos.

Embed

El Bonus

Mientras el jurado estaba en plena devolución, El Puma Rodríguez le pidió la palabra a Marcelo Tinelli para reprender a algunos miembros de tribunal "Las que no se paran cuidando el podio, no debe ser, cuando escuchas un cantante como este, tu tienes que pararte, no importa lo que esta el podio. Tarjeta roja para ustedes" dijo el cantante venezolano, mirando a sus vecinas de tribuna. También hubo un momento para poder disfrutar de un dúo a capela fantástico entre el jurado -y Veterano de Malvinas- Fabio Santana y participante Miguel Ángel Roda.

Embed

Alma de ganadora

Alma Pellegrini con 21 años, llegó al Canta Conmigo Ahora desde Villa Constitución, Santa Fe, para interpretar la canción de Miley Cyrus "The Climb" (La Subida) y arrasó, logrando lo que parecía imposible, llegar a lo 94 puntos y subirse al podio.

Embed

Al obtener el mismo puntaje que Laureana, la cordobesa de 18 años que en la noche del miércoles maravilló con su versión "Hit the road Jack" de Ray Charles, Marcelo Tinelli anunció que debían ir a duelo o Sing Off de videos. Allí Alma superó a la joven de Córdoba Capital por 82 a 16, ocupando el segundo lugar del podio.

Sing Off por un lugar en la final

Como ninguno de los participantes que participaron después pudieron igualar o superar los 94 puntos de Laureana y Alma, las jóvenes se tuvieron que enfrentar nuevamente en un duelo -esta vez en vivo- para saber quién pasaría a la final con La Barri, que en la noche del miércoles obtuvo 99 votos.

La cordobesa Laureana interpretó "This Love" (Este amor) del grupo pop-rock estadounidense Maroon 5, mientras que la santafesina Alma eligió "Deseos de las cosas imposibles" del grupo pop español La Oreja de Van Gogh.