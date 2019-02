Capitana Marvel, Toy Story 4 y los mejores tráilers del Super Bowl

Por eso, además de adelanto exclusivo de Avengers Endgame, Disney y las demás productoras recurrieron a todos los tráilers y teasers que tenían a mano para promocionarlos ante millones de televidentes de los Estados Unidos y del mundo.

A continuación, los adelantos:

Capitana Marvel

¿Qué se puede decir ya de esta superheroína que no se haya leído o escuchado? La película de esta posible salvadora del universo llegará el 7 de marzo a la Argentina.

"Capitana "Capitana Marvel " teaser del Super Bowl

Toy Story 4

Un nuevo adelanto de las andanzas de Woody y sus amigos, en el que se puede ver a la nueva Betty (Bo Beep) en acción junto a Woody. Se verá aquí desde el 20 de junio.

"Toy Story 4" tráiler del Super Bowl

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (Hobbs & Shaw)

El spin-off de Rápidos y Furiosos sirvió para calmar los ánimos entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, pero ¿funcionará en la taquilla? Llega a la Argentina el 11 de agosto.

"Hobbs & Shaw" (tráiler del Super Bowl)

Battle Angel: la última guerrera (Battle Angel Alita)

La adaptación de uno de los manga más conocidos de la historia de Japón corrió a cargo del genial Robert Rodríguez. Los que la vieron, dicen que es alucinante pero los antecedentes de estos productos, como fue el caso de Ghost in the Shell, no lo ayudan. ¿Lo conseguirán esta vez? La respuesta, el 14 de febrero.

"Battle Angel Alita" (tráiler del Super Bowl)

ADEMÁS:

Parque Mágico (Wonder Park)

Una aventura basada en la imaginación de una niña, que logra crear un parque de diversiones en el que termina interactuando con todos sus personajes. Llega a la Argentina el 11 de abril.

Trailer de "Parque Mágico" (Wonder Park) en el Super Bowl

Nosotros (Us)

La protagonista de “El Cuento de la Criada”, Elisabeth Moss, protagoniza el nuevo thriller de terror de Jordan Pelee, el creador de “¡Huye!”, que llega a los cines locales el 21 de marzo.

"Us" tráiler del Super Bowl

Scary Stories to tell in the Dark (historias de miedo para contar en la oscuridad)

El director de “La Forma del Agua”, Guillermo del Toro, regresa como productor ejecutivo de esta película basada en clásicos libros del género de terror.

Scary Stories to Tell in the Dark Super Bowl TV Spot

La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone)

Esta remake de la clásica serie de TV está también a cargo de Jordan Pelee y se podrá ver desde el mes en abril en la TV norteamericana.

Teaser de la "Dimensión Desconocida" en el Super Bowl

Los Cuentos de la Criada (The Handmaid´s Tale)

La tercera temporada de esta premiada serie de Hulu continuará relatando las andanzas de June, una mujer esclavizada por un despótico gobierno norteamericano para ser utilizada como objeto de reproducción.

The Handmaid's Tale temporada 3 Super Bowl

Our Planet (Nuestro Planeta)

Netflix extuvo presente en el evento con uno de sus nuevos shows, muy en el estilo de los de Disney Earth.

Our Planet (Nuestro Planeta) teaser Super Bowl

Million Dollar Mile

Le Bron James incursiona en un reality en el que enfrentará a atletas profesionales contra gente común y corriente.

Million Dollar Mile

Hanna

La remake televisiva del film de 2011 protagonizado por Eric Bana, Saoirse Ronan y Cate Blanchett llegará a la pantalla de Amazon en breve. La historia: un ex operativo de la CIA se escapa a un bosque, perseguido por sus compañeros, y allí cría a su hija, que se convierte en una asesina letal.