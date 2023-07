Durante una entrevista a Cecilia Roth para Implacables, el ciclo de El Nueve, la actriz habló sobre el tema de manera contundente. “Yo no trabajaría con él, pero siento que no es una cuestión de cancelación, es un delito”, sostuvo enérgicamente.

cecilia-roth-juan-darthes.png

Más adelante, siguió: “Es un delito que está prácticamente probado, me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que atravesaron una situación tan violenta, pero bueno, yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito, y el delito comprobado es otra cosa”, cerró tajante.

Hace dos meses la Justicia brasileña absolvió a Juan Darthés en primera instancia tras la denuncia por abuso sexual agravado que había iniciado Thelma Fardin a raíz de los hechos que habrían ocurrido el 17 de mayo de 2009 durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua. Cabe recordar que en ese momento, la joven tenía 16 años y Darthés, 45.

Tras el fallo favorable, Darthés decidió romper el silencio y habló a través de un video dirigido a sus seguidores. “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó contando el actor en su primer intento de hablar públicamente.

Cabe recordar que el juicio contra el actor había comenzado el 30 de noviembre de 2021, tres años después de que Fardin presentara la denuncia en diciembre de 2018, también en el país donde supuestamente habría ocurrido el delito. Luego de la absolución en primera instancia de la Justicia de Brasil, tanto la fiscalía como la defensa hicieron planteos contra esa sentencia que hoy volvieron a tener respuesta.

“Quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descritos en la denuncia. Entiendo que debe mantenerse la absolución del imputado”, sostuvo el juez Fernando Toledo Carneiro, en respuesta a planteos de aclaratoria por parte de la Fiscalía sobre los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos). El magistrado había considerado que el abuso estaba prescripto.