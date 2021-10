Charly García en 15 canciones que sabemos todos

Quince canciones que no tienen tiempo, donde se encuentran reflejadas, en parte o en todo, cualquiera de las generaciones argentinas de quienes hayan tenido relación con la música.

"Canción para mi muerte" (1972)

Primer hit, primer disco, primer grupo. García y Nito Mestre: Sui Generis. Se cantó en todos los fogones argentinos y se sigue cantando. Canción emblemática, perfecta y redonda que habla del final pero es comienzo puro, y conserva la vigencia infinita de un clásico. Pertenece a un álbum lanzado en plena efervescencia hippie de un país donde todavía faltaban cuatro años para su noche más oscura. Este, siendo un canto a la muerte, tuvo un sentido vital imperecedero.

"Rasguña las piedras" (1973)

“La canción es pura fantasía poética y la hice un día cualquiera”, le dijo Charly a un periodista contra todas las versiones de forzada interpretación metafórica motivada por una segunda alusión a la muerte en su precoz poesía. Pertenece al segundo disco de Sui Generis y también se ganó el puesto de clásico en toda reunión donde hubiese una guitarra. En este registro, cuando la histórica formación se despedía, en el Luna Park.

"Cómo mata el viento norte" (1976)

Quizás el título más conocido de la superbanda La Máquina de Hacer Pájaros –Oscar Moro (ex Los Gatos y Color Humano), Carlos Cutaia (ex Pescado Rabioso), Gustavo Bazterrica (futuro integrante de Los Abuelos de la Nada), y José Luis Fernández (ex Crucis)– donde además participan María Rosa Yorio y Nito Mestre. En este registro con su adorada y adorable Mercedes Sosa, quien haría varios títulos de su hijo adoptivo.

"Eiti-leda" (1978)

En un principio se llamó “Nena”, y puede escucharse en Adiós Sui Generis 3, de 1975. Tres años después abrió el debut de Serú, pero encontró su mejor forma en No llores por mí, Argentina, el disco en vivo de 1982.

"Canción de Alicia en el país" (1980)

En este clásico de Serú Girán, Charly García realizó una de las alegorías más contundentes sobre la dictadura cívico militar argentina. En “Canción de Alicia en el país” el autor apenas disimula que su verdadera intención es hablar de la censura y el terrorismo de Estado.

"Yendo de la cama al living" (1982)

Título que da nombre al primer disco solista. “Sientes el encierro”, la conclusión inmediata a partir del título, refleja a un Charly hastiado, desbordando de energía creativa en el sofocante contexto dictatorial que aun oprimía. Desencanto, ironía y escepticismo empiezan a tallar fuerte en la vida y obra del cantautor.

"No bombardeen Buenos Aires" (1982)

Un clásico de época: el Charly cronista y su aguafuerte más nítida, en porteñísimo clamor “Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños/Espían al cielo/Usan cascos, curten mambos/Escuchando a Clash”. El aquí y ahora en su plenitud descarnada, precisa, y sin perder esa aguda acidez, siempre en su recepción-transmisión de la actualidad. Aquí, en vivo en el estadio de Ferro, cuando todo estaba ocurriendo y a él se le ocurría todo.

"Inconsciente colectivo" (1982)

Himno plural por excelencia. La cantó Mercedes Sosa, con quien Charly tuvo una relación casi filial. La Negra la hizo más colectiva que nunca y por eso elegimos esta versión. La inconsciencia arrasó estadios y coros, multiplicada con poder de arte a través de estilos, épocas, generaciones.

"Los dinosaurios" (1983)

Pleno 1983, al borde de la recuperación democrática. De su segundo disco solista, la metáfora musical más poderosa que tuvo la Argentina acerca de una dictadura a punto de quedar atrás. Una mezcla agridulce batallaba en su lírica: los amigos del barrio, la persona que amás, todos “pueden desaparecer” decía Charly. Y después, con el paso delante de su voz, que fue clamor de futuro: “Pero los dinosaurios van a desaparecer”.

"Cerca de la Revolución" (1984)

Es el noveno tema de "Piano Bar". Es considera la mejor producción de la historia del rock argentino. García escribió la canción en el momento que caía la última dictadura argentina. Fito Páez toca los sintetizadores y el piano.

"Promesas sobre el bidet" (1984)

"Para hacer un tema como ‘Promesas sobre el bidet’ hace falta una brasilera divina y un bidet. Y son cosas que no están al alcance de todos", decía Charly García allá por 2007, en sus "20 mandamientos" que apuntó para el diario Página/12.

"Raros peinados nuevos" (1984)

El país celebraba su ósmosis cultural, su ventana al mundo; otra vez Charly-antena por excelencia agudizaba su instinto para la conexión, su recepción de señales éticas y estéticas, en el tema tres del tercer disco, el primero grabado íntegramente en democracia, en plena “primavera alfonsinista”. Letra y música plasman una perfecta recepción de la tercera ola que Charly había ya insinuado en "Bicicletas", de su última banda Serú Girán.

"Rezo por vos" (1985)

Una canción clave, por ser la única que reunió a los dos próceres mayores del rock nacional en composición e interpretación. El rezo fue cabeza de playa de una conquista ambiciosa que nunca prosperó y quedó como insinuación de un glorioso sueño: el disco García/Spinetta. El Flaco la grabó en su disco solista "Privé", pero esa versión es casi desconocida y la de Charly regó su magia masivamente.

"No voy en tren" (1987)

Una letra que la audiencia eligió vivir como contrapunto ¿como grieta? Mientras desde el propio título, un Charly capcioso –políticamente incorrecto, eterno enfant terrible– blasonaba viajar solamente en avión y no necesitar a nadie… “a nadie alrededor”, la otra aplanadora popular argentina, bramaba en la voz del Indio Solari: “Yo voy en trenes, no tengo dónde ir". García, en cualquier caso y en estado puro, seguiría siempre en avión, a una velocidad inalcanzable. Además, como buenos poetas, García y Solari desmintieron en su momento la polarización.

Fanky (1987)

Del disco “Cómo conseguir chicas” grabado codo a codo con el productor e ingeniero de sonido Joe Blaney (ex The Clash, Ramones, Prince) García empieza a hacerse internacional e impone su “a” en lugar de la “u” del inglés para dejar constancia de un “Fanky” criollísimo, que lo expresa vehemente y certero, como siempre desde la letra sin dobleces: “No voy a parar /Yo no tengo dudas/No voy a bajar”, dice el bigote bicolor, apenas al comenzar este track 3, y sin dejar duda alguna de que, en efecto, él está siempre arriba.