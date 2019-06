Stellan Skarsgård | River

Con el furor de la películas de Marvel instalado en el imaginario audiovisual, seguramente lo primero que aparece al hablar de este gran actor sueco es su papel en la saga de Thor. Pero Skarsgård le dio vida a John River. Un brillante detective, con una mente muy frágil, debido a que vive perseguido por las víctimas de los asesinatos que investiga. Esta serie cuenta con solo dos temporadas (la primera está en Netflix) y tiene con uno de los finales mas desoladores de la historia de las series: Stellan Skarsgard le dice "I love you more than life" a Jackie (Nicola Walker), quien está muerta, pero se levanta y baila junto a River en el medio de la calle.

Emily Watson | Apple Tree Yard

A la actriz británica se la suele asociar más con el cine (Gosford Park, Punch-Drunk Love, Red Dragon o Breaking the Waves, película por la que fue nominada al Oscar) que con el mundo de las series. Pero en los últimos años ha incursionado en el formato de moda, y en 2017 protagonizó la miniserie británica Apple Tree Yard. Yvonne Carmichael, afamada genetista que comparece ante un comité del gobierno para explicar en qué consisten sus investigaciones. Un misterioso hombre, Mark Costley (Ben Chaplin), se le acerca. Tras una conversación, la atracción se desata en el cuarto de escobas de la capilla Saint Mary Undercroft.