Ya dado de alta, el conductor contó con su particular estilo cómo fue su internación y llevó tranquilidad a todos los que se preocuparon por su salud. "Sé que la gente siente afecto, pero nunca pensé que iba a generar eso", confesó

Con su sentido del humor intacto, Chiche Gelblung se refirió a su estado de salud y reveló que no recuerda los momentos previos a su estadía en el Sanatorio de los Arcos. “Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer (Cristina Seoane) que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron”, aseguró el conductor, ya dado de alta, en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.