La rencilla entre ambos protagonistas comenzó en aquel tenso cruce de unos meses atrás y hoy sumaron un nuevo round a la pelea en la que la gente se ha puesto del lado del ex jugador del CASI que luego emigró al rugby europeo para más adelante convertirse en corresponsal de distintos medios argentinos, luciéndose con su cobertura durante la pandemia.

Todo comenzó en mayo, cuando Martin no toleró que lo hicieran esperar y no ocultó su malestar. En Manchester, el temperamental ex portero de discotecas aquí en Buenos Aires, mostraba un mural dedicado al Kun Agüero, en el segmento de Sportscenter que conduce Paoloski.

Antes de terminar la nota, Martin le lanzó una piedra al conductor y le recriminó el tiempo que lo había hecho esperar. Esa queja no le cayó nada bien a Paoloski, quien se lo tomó en serio y de ahí en más se percibió tensión en el ambiente cada vez que Martin, quien supo pelear con osos y en Escocia habría participado de un concurso de lanzamiento de enanos, aparece al aire con su impecable calidad periodística.