Recorremos algunas ficciones y documentales que exploraron la figura de este "gurú del mal" y los crímenes cometidos por la Familia

No es casual que en Había una Vez… en Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019), Quentin Tarantino haya decidido explorar la figura de Charles Manson. Se trata de un personaje hecho a la medida de su pluma y quien ya ha inspirado algunos pasajes de su cine. Repasemos: Mr. Blonde cortándole la oreja al oficial Marvin Nash en Perros de la Calle (Reservoir Dogs, 1992) o Aldo Reine tallando una esvástica en la frente de los nazis que dejaba con vida en Bastardos sin Gloria (Inglourious Basterds, 2009). Pero más allá de la versión que interpretará Damon Herriman en el último film del cineasta, el líder de la Familia ya había sido explorado en otras producciones. Acá te recordamos algunas de las más interesantes a cincuenta años de Sharon Tate y otras cuatro personas: