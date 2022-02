Cinthia Fernández apuntó contra un posteo de Nicole Neumann

“Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”, publicó Nicole en sus historias de Instagram junto a una imagen de sus tres hijas.

Los dichos de la modelo no tardaron en viralizarse y la bailarina Cinthia Fernández realizó un comentario irónico en sus redes sociales. “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?”, se preguntó.

Cinthia no fue la única en cuestionar a Nicole por haberse ido de viaje con su novio hace aproximadamente un mes.



Una seguidora de la modelo le preguntó: “¿Sacrificio y te vas tres semanas o más, tantos compromisos tenés?”. A lo que Neumann respondió: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”.



