Fernández no se quedó callada: "Tiene mucho tiempo libre, ¿Por qué no se hace otra cirugía?".

Luego Fernández agregó que "sabés que hoy agarro la rutina y estaba Lulipop en la rutina. Entonces me quedaron como muchas dudas porque empecé a ver los titulares y digo ‘¡Qué raro! Porque todo el país dijo eso, muchos colegas dijeron eso. Y además las redes sociales. Entonces el juicio le va a salir bastante caro, porque si me lo hace a mí, tiene que hacerle a todo el mundo".

Tampoco dejó las ironías de lado: "Bueno, igual le digo que me disculpen porque soy novata en esto de ser panelista, entonces yo me remito a las fuentes. Como leo reiteradas veces que es su nuevo trabajo, que es operadora, que cobra por eso, entonces yo la verdad que disculpame Lulú, que es como que soy nueva y, al leer tantas veces, es como que repito y soy un lorito".

"Si me quiere sacar algo, estoy seca. Estoy tan seca que estoy crocante. Porque yo no tengo ningún chongo, ningún marido ni ningún ex que me pase una cuota mensual"