Cómo está Charly García tras las alarmantes versiones sobre su salud

“Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque a Charly”, comenzó contando Trebucq.

“Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”, cerró.

De inmediato salieron al cruce de estas palabras desde el entorno del músico, que en octubre cumplirá 72 pirulos.

“Me está llamando mucha gente preocupada por Charly García. Fue algo que tiró el Pelado que está en América TV, pero no menciona fuentes, juega al misterio, y en verdad parece humo. La noticia no tiene sustento, pero genera rating. Calma, no paniqueen, como decía Spinetta”, escribió el periodista Sergio Marchi, cercano al ídolo del rock argentino.

https://twitter.com/marchisergio/status/1673708990058954754 — Sergio Marchi (@marchisergio) June 27, 2023

También Beto Casella, conductor de las mañanas de la Rock & Pop, salió a desmentir las desalentadoras versiones sobre la salud de Charly García.

"Afortunadamente, Charly García no padeció ningún percance en su salud en las últimas horas o días. Está haciendo sus trabajos de kinesiología, escucha música, ve películas y hasta toca su tecladito, siempre acompañado de su inseparable compañera Mecha y su amado hijo Migue", escribió en Twitter.

https://twitter.com/elbetocasella/status/1673755392956874752 pic.twitter.com/iM74kkETl6 — Beto Casella (@elbetocasella) June 27, 2023

La internación por las quemaduras

En marzo de 2022, tras haber permanecido poco más de un mes internado en el porteño Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una quemadura en su pierda, Charly García fue dado de alta y continúa con el tratamiento de manera domiciliaria, se informó a través de un comunicado emitido por el entorno del músico.

Según el texto, el artista pudo regresar a su casa el pasado viernes 25 pero recién ahora la decisión médica toma estado público, a tono con el hermetismo que rodeó a esta internación desde el primer momento.

"Por medio de la presente, se comunica que Charly García fue externado el día 25 de marzo del 2022 por presentar una buena evolución de su estado clínico y estar en condiciones de continuar con las curaciones y los cuidados adecuados en su domicilio", dice el comunicado distribuido a la prensa.

Y concluye: "Gracias a todas las personas que vibraron la mejor, acompañando la recuperación de Charly y al equipo médico: Dr. Federico Rife, Cirujano Plástico, y su médico de cabecera, Dr. Sebastián Grinspon".

Charly había sido internado el 22 de febrero de 2022 por una "quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionado por un accidente doméstico", según se informó el 9 de marzo pasado, luego de varios rumores al respectos.

Charly García.jpg Charly García.

La última vez que se lo había visto a Charly en público fue en enero de 2022 pasado cuando se publicó una foto suya en momentos en que recibía la tercera dosis contra el coronavirus.

Previamente, en octubre había tenido una breve intervención en los festejos por su cumpleaños 70 en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Su último concierto había sido en diciembre de 2019 en el Luna Park y debió suspender su participación en el Cosquín Rock 2020 por un problema de salud que arrastra desde que tuvo un accidente doméstico que dañó su cadera.

Actualmente, Charly trabaja en un nuevo disco, que sucederá a "Random", de 2016.