Cómo fue el fin de semana de "locura" de Wanda Nara

Con un viernes a puro caos, de tensión policial -vestidos de civil y uniformados- ingresando al Chateau Libertador, el coqueto edificio donde vive Wanda y tiene comprados 6 departamentos, de intervención de 3 ambulancias -dos para adultos y una para niños-, de la presencia de asistencia psicológica en el lugar, todo se transformó en una escena de epicentro mediático y de conflicto constante.

Porque Mauro llegó al edificio del barrio de Núñez minutos antes de las 11 de la mañana de ese día y se terminó retirando del lugar pasadas las 9 de la noche con las nenas -sin las queridas mascotas de ella- por una puerta del lugar donde el jugador de fútbol pensaba que no habría presencia de medios de comunicación.

La cantidad de horas que demoró el deportista -esperando en uno de los subsuelos y en la confitería de las inmediaciones- se debió a que las niñas no querían irse con el padre por 2 razones puntuales: primero, porque tenían miedo de que las suban a un avión y se las lleven a Turquía, tal cual le dijo el padre en varias oportunidades. Y, por el otro, porque no quería compartir nada de nada con la China Suárez. Ni siquiera, verla.

UN SÁBADO Y DOMINGO DISTINTO PARA NARA

El sábado Wanda empezó a tranquilizarse, a pesar de que tiene un nuevo frente "judicial". Ya que Icardi, a través de sus abogadas, hizo una presentación judicial en contra de la mamá de sus hijas adjudicando que no las quería entregar. Pero se quedó sola en su departamento -acompañada por su servicio doméstico de confianza, incluso por la niñera de las niñas quien también de descompensó producto de la situación vivida a fines de la semana pasada- y se dedicó a cumplir con compromisos laborales. Hasta que logró hablar por videollamada con Francesca e Isabella.

16b49262-9b55-4f36-8d37-d442a1f08979.jpg La primera salida de Wanda tras el escándalo en su casa, de Núñez.

El domingo, durante el día, Nara pensó y repensó la posibilidad de finalmente viajar a Estados Unidos para participar de una transmisión para el Mundial de Clubes -y porque dicen que allá tendría un nuevo amor, versión que todavía no se confirmó-, "presionada" por el canal con el que -aunque no haya estado en pantalla en todo el primer semestre- tiene firmado un contrato. Por el momento, la mediática todavía no decidió si efectivamente se subirá o no a un avión para cumplir con el compromiso laboral asumido. Y, en las últimas horas del fin de semana, Wanda tuvo su primera salida nocturna, se fue a comer en familia.