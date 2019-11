Con el ruido y la magia de Luis

"Quisimos que el nombre o la foto de Spinetta, no aparezca como si fuera un tributo a Arjona donde ponen gigante la imagen de él y más chiquita la del flaquito que va a hacer de Arjona. Esto es como otra cosa, ni siquiera un tributo ni homenaje. Es un repertorio desde siempre que estuvo inclinado a un Luis donde yo considero tiene la marca registrada".

Serán Natalia Pellegrinet, Romina Vayone, Marina Fages, Nadia Larcher, María Ezquiaga y Florencia Ruiz quienes recreen ese espiritu dirigido por Fontana. Para el tecladista, el Flaco aún se manifiesta de diversas formas. "No debe haber día en el que Luis no pase por mi. De todo, los que lo conocimos, nos aferramos mucho a su amistad, a su lado familiar, que uno más extraña, más allá de lo genio y talentoso". Los ejemplos escapan a su discografía. "Desde una charla por teléfono, a ir a tomar la leche a la tarde con unas facturas. O mirar alguna pavada en la tele, jugar al ping pong. O la manera que tenía de pedirte ciertas cosas. Un vocabulario que era muy de su entorno", revela y uno no puede evitar la sonrisa de ese instante.

"Más que de su formación, te remite al folklore entre los músicos. Él decía que ‘el sonido sea más parlé’ y vos tenías que interpretar qué era o te advertía ‘tiene que ser Disney o no menos Disney, más monjas, más clavitos, menos acupuntura", repasa el músico y cierra con una anécdota. "El jueves pasado grabé con Mariano López su técnico de siempre. Mientras tocábamos Mariano dijo ‘uy, si Luis estuviera acá nos gritaría desde la cocina esos comentarios únicos ‘che saquen esa saga de corchos que pusiste ah풒. Esa cara de Spinetta resurgirá este viernes, tan mágica como siempre.