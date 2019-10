Con vientos de cambio, Diego Maradona se junto con Dalma y Gianinna

Precisamente fue esta quien eligió un mensaje afectuoso a través de las redes sociales

"Te amo hasta el infinito y más allá. Escorpiano testarudo, tus desafíos se convierten un poco en los míos", dijo la mamá de Benjamin con ternura y siguió: "Sufro por vos y hoy tengo la camiseta de Gimnasia puesta. Qué lindo es verte adentro de una cancha. Me enseñaste a vivir el fútbol con una pasíon... que ahora estoy sin voz", revisó desde Instagram agradecía y siguió:

"Me quedé con tu perfume, tu abrazo en el alma para siempre", cerró conmovida.

ADEMÁS:

Jorge Lanata tuvo que suspender su programa

Soledad habló sobre la polémica entre Axel y Tini

Pero no todo quedó ahí, la buena onda entre ambos se notó tanto en la cuenta oficial del club platense, donde posaron Gianinna con Dalma acompañando a su papá en esta aventura. Y luego con el propio Diego quienes subieron una imagen eufórica celebrando el encuentro.

En verdad, la excelente relación que el ídolo tiene con su nieto, el hijo de Sergio Kun Aguero, fue suficiente para limar cualquier aspereza y volverse a reunir como siempre.

Ahora resta saber si las muchachas asumirán la responsabilidad de acompañar partido a partido a su papá y de qué manera continuará la relación entre todos.

No hay que olvidar que no tan lejos, Rocío Oliva sigue de cerca cada uno de los movimientos de su compañero y que la relación entre ésta y las muchachas no es de lo mejor. Acaso la proeza de encarar la técnicatura de un equipo en riesgo de descenso, sea el comienzo de una linda amistad. O de una conveniente zona de paz.