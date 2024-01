Conocé todos los nominados a los Premios Oscar 2024

Entre las nominadas a "Mejor película" figuran Barbie, Oppenheimer y Pobres criaturas. En tanto, La Sociedad de la Nieve figura entre las candidatas a recibir el Oscar a "Mejor película internacional".

Los nominados

Mejor actor de reparto

- Sterling K. Brown, American Fiction

- Robert De Niro, Los asesinos de la Luna

- Robert Downey Jr., Oppenheimer

- Ryan Gosling, Barbie

- Mark Ruffalo, Pobres criaturas

Mejor actriz de reparto

- Emily Blunt,Oppenheimer

- Danielle Brooks, El color púrpura

- America Ferrara, Barbie

- Jodie Foster, NYAD

- Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor guion original

- Anatomía de una caída

- The Holdovers

- Maestro

- May December

- Past Lives

Mejor guion adaptado

- American Fiction

- Barbie

- Oppenheimer

- Pobres criaturas

- The Zone of Interest

Mejor película internacional

- Io capitano

- La sociedad de la nieve

- Perfect days

- The Teachers’ Lounge

- The Zone of Interest

Mejor fotografía

- El conde

- Los asesinos de la luna

- Oppenheimer

- Maestro

- Pobres criaturas

Mejor actor

- Bradley Cooper, Maestro

- Cillian Murphy, Oppneheimer

- Colman Domingo, Rustin

- Paul Giamatti, The Holdovers

- Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor actriz

- Annette Bening, NYAD

- Lily Gladstone, Los asesinos de la Luna

- Sandra Hüller, Anatomía de una caída

- Carey Mulligan, Maestro

- Emma Stone, Pobre criaturas

Mejor director

- Justine Triet, Anatomía de una caída

- Martin Scorsese, Los asesinos de la Luna

- Christopher Nolan, Oppenheimer

- Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

- Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Mejor película

- American Fiction

- Anatomía de una caída

- Barbie

- The Holdovers

- Los asesinos de la Luna

- Maestro

- Oppenheimer

- Past Lives

- Pobres criaturas

- The Zone of Interest

Mejor canción original

- “The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

- ”I’m Just Ken” (Barbie)

- ”It Never Went Away” (American Symphony)

- ”Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

- ”What Was I Made For?” (Barbie)

Mejor banda sonora original

- American Fiction (Laura Karpman)

- Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)

- Killers of the Flower Moon (Robbie Robertson)

- Oppenheimer (Ludwig Göransson)

- Poor Things (Jerskin Fendrix)

Mejor largometraje documental

- Bobi Wine: The People’s President

- The Eternal Memory

- Four DaughtersTo Kill a Tiger

- 20 Days in Mariupol

Mejor cortometraje documental

- The ABCs of Book Banning

- The Barber of Little Rock

- Island in Between

- The Last Repair Shop

- Ni Nai & Wài Pó