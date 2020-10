Coronavirus: Diego Latorre fue internado por una neumonía

El ex futbolista deportivo compartió un video donde se refirió a su estado de salud.

“Hola gente, acá estoy internado en el sanatorio Los Arcos, con un cuadro de neumonía leve, me hice los estudios y el cuadro en general es bueno, así que vamos para adelante”, dijo “Gambeta”.

ADEMÁS:

Mariano Caprarola fue operado por un grave problema de salud

Su esposa, Yanina Latorre, también se refirió al estado de salud de la ex estrella de Boca y su situación familiar.

“Diego está internado, está bien. No tuvo un buen día, se siente muy mal, tenía mucho sueño, chuchos de frío, le empezó a subir la fiebre, así que su médico activó el protocolo y lo llevaron a los Arcos, yo estoy encerrada y no lo puedo acompañar. Le hicieron todos los estudios pero tiene una neumonía leve, oxigena bien, no tiene respirador pero hay que dejarlo internado”, relató la panelista de "Los ángeles de la mañana”.

Yanina también manifestó su malestar ante el mal momento que están viviendo sus hijos, Lola (19) y Dieguito (17).

“Lolita se siente culpable porque siente que ella la contagió y es todo un drama. Dieguito y yo estamos angustiados. Espero que acá siga todo tranquilo y yo, estar bien para cuidar a mis niños y que Diego se recupere pronto y pueda volver a casa”, expuso a través de sus historias de Instagram.