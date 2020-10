Dicho cirujano fue acusado en varias oportunidades de mala praxis y fue llevado a la justicia por Silvina Luna, quien actualmente padece de insuficiencia renal por operarse con él.

El conductor de la "Jaula de la Moda" pasó por el ciclo conducido por Ángel de Brito, "Los Ángeles de la Mañana", y dio detalles de su salud luego de someterse a una cirugía para "salvar su vida".

Cómo comenzó todo

"Esto comenzó hace seis meses, donde empecé a sentir síntomas. No podía ir a los programas porque me estaba sacando piedras en el riñón, lo que me provocó una calcemia muy grande y unos dolores de ciática", comenzó diciendo Caprarola.

"Yo durante 10 años, luché por sacarme algo que era innecesario" explicó haciendo mención a la cirugía que se realizó con Lotocki para aumentar sus glúteos. Y aclaró: "No son prótesis, es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo'".

Asimismo, Caprarola explicó que el motivo por el cual no había dicho con quién se había operado era el miedo, pero que se dio cuenta que por la familia y otros amigos que también pasaron por una situación similar "valía la pena contarles que se puede" salir de ese lugar y curarse.

Nueva operación

Esta semana, Caprarola, tuvo que exponerse a una cirugía para quitar todas las adherencias producidas por las inyecciones que le había realizado Lotocki, las cuales le produjeron el "síndrome de Asia", que -según cuenta- "es una especie de HIV" que baja las defensas y que "puede producir la muerte de un día para el otro".

"Fue una operación que duró seis horas, donde me lograron sacar todo", explicó. Y añadió: "El médico me explicaba que al cortar, el ruido era similar al de cortar plástico".

Por último aclaró que ahora tiene que hacer reposo y reconoció "ser un ignorante" por haberse realizado la cirugía que Lotocki ofrecía gratis. Y que el motivo por el que lo cuenta es para "salvar a gente amiga que tiene hijos".