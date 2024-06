Coti Romero habló sobre los rumores de noviazgo con Nacho Castañares

“Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. Nos cruzamos en salidas y bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente”, lanzó Coti, sin escatimar en halagos para él, en una nota que le dio al programa de espectáculos.

Por otro lado, indagada por el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América sobre si el exnovio de Belén “La Tora” Villar besa bien, la entrevistada respondió con una sonrisa pícara: “No sé”.

“Estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes”, agregó, entre risas. Y cerró, sincera: “Yo soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no encuentro. No hay nadie”.

Mientras lo de Nacho y Coty parece conducir a algo más que una amistad, el que también parece haber encontrado compañía es Alexis el Conejo Quiroga.

El cordobés, que protagonizó con la correntina el romance más mediático de la edición pasada, fue visto en reiteradas oportunidades con una influencer llamada Martina Arrascaeta, a quien conoció mientras hacía teatro en Carlos Paz.

“Establecimos una amistad, con amigos en común. Pero estamos los dos solteros, ninguno tiene compromiso”, declaró en sintonía con las palabras de su ex.