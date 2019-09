Coti Sorokin, en llamas con Diego Torres por Color Esperanza

Sin embargo la relación entre ellos nunca fue buena y en febrero pasado Coti se había manifestado en duros términos contra Diego Torres, ya que en el festival Live Aid Venezuela, promovido por el británico Richard Branson para recaudar fondos para ese país, Torres cantó "Color Esperanza". En aquella oportunidad, el rosarino lo criticó porque, según sus palabras, había cedido los derechos del tema para que fuera utilizada por distintas ONG, pero nunca había aceptado hacerlo para fines políticos.

Y ahora bien, Coti volvió a mostrarse enojado con Torres. En esta ocasión, su fastidio se debe a las declaraciones que su colega brindó a un medio español. El cantante mostró a través de su cuenta en Instagram fotos de la entrevista en cuestión. "Diego Torres: 'Los éxitos no hay que entenderlos, solo disfrutarlos'", reza el título de la nota del diario La Vanguardia de España, con un textual del artista argentino. La bajada dice: "El autor de 'Color Esperanza' prepara nuevo disco con un sonido renovado que no renuncia a su habitual compromiso vital".

En el cuerpo de la nota, tal como resaltó Coti en una de las imágenes que publicó, el periodista le pregunta a Diego Torres: "Son casi ya 20 años de ese 'Color Esperanza'. ¿Ha llegado a entender en este tiempo a qué se debe el increíble éxito que logró la canción?". A lo que el argentino responde, entre otras cosas: "Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición".

Indignado por esas imágenes, Coti escribió: "Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo".

Coti banca a Diego como cantante, pero dijo que no soportará que no reconozcan su autoría: "Me cansé de quedarme callado y voy en defensa propia. Si no, quedo como un mentiroso y eso no lo voy a aceptar". Por ahora el cantante no respondió el palito de Coti y ni siquiera le atendió el teléfono. Una polémica que sigue.