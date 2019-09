“Me han dicho totalmente 'si sólo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público podrías conseguir una película en Marvel'. No quiero trabajar con gente así", explicó la actriz que saltó a la fama por el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo (Twilight, 2008).

Durante unos años, Stewart no se mostró públicamente con mujeres e incluso padeció el hecho de ser famosa. Sin embargo, ella entiende que no tiene por qué ocultarse y se muestra con su pareja, la guionista Dylan Meyer.

“Fui enseñada por mentalidades de la vieja escuela, la cual es que quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad y hay gente ahí en el mundo a la que no le agradas y a la que no le gusta que salgas con chicas y que no les gusta que no te identifiques como 'lesbiana', pero tampoco te identifican como 'heterosexual' y a la gente le gusta saber cosas, ¿quién demonios sos?”, reflexionó.

Después de estas declaraciones, la actriz ha sido apoyada en las redes sociales por miles de usuarios y muchos se la imaginan como una pronta incorporación al Universo DC –el competidor más directo de la franquicia con personajes de la Casa de las Ideas que produce Disney-.

Pero eso es secundario, lo importante es que sus declaraciones ayuden a cambiar la mentalidad que prima en los grandes estudios.

ADEMÁS:

Calendario de series: cuáles son los estrenos en Netflix, HBO, Amazon, Hulu y TV

Sacerdote prohíbe libros de Harry Potter por consejo de exorcistas