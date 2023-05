Cuál es el extraño trastorno que sufre la actriz Megan Fox

W5BMZTKMR5DHNHQHH72IBTJEE4.avif

"Tengo dismorfia corporal: nunca me veo como me ven otras personas. Nunca hubo un punto en mi vida en el que amé mi cuerpo, nunca, nunca. Cuando era pequeña, esa era una obsesión que tenía, como, pero debería lucir de esta manera. Y por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven, no estoy segura, y definitivamente no era ambiental porque crecí en un ambiente muy religioso", le dijo Fox a Sports Illustrated, en una entrevista.

4A434SMCDFF5TDQ3E4VPMLNT5Y.avif Megan Fox reveló estos problemas y cómo ha luchado con ellos a lo largo de su vida.

Y agregó: "En un entorno donde los cuerpos ni siquiera eran reconocidos. El viaje de amarme a mí misma va a ser interminable, creo. Filmar Sports Illustrated Swimsuit es definitivamente mucha presión. Tengo una visión en mi cabeza que estoy tratando de lograr, así que veremos si me sale bien. Lo que más quiero que la gente sepa es que soy un alma genuina que espera pertenecer realmente a algo y no tener que vivir siempre como una paria incomprendida".

La reconocida actriz participó de la nueva edición de trajes de baño de Sports Illustrated 2023, que la tienen como una de sus chicas de tapa. Megan Foxaparece luciendo una extraña malla dorada que deja ver su cuerpo.

O2GIISGPC5DV3JWFUKBVTXUG6U.avif Megan Fox posó al borde de la censura con un vestido tejido.

¿En qué consiste la dismorfia corporal?

La dismorfia corporal es un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, en el que las personas recurren a ciertas prácticas repetitivas, en este caso, verse al espejo constantemente, hacer dietas no saludables, excederse en ejercicio o someterse constantemente a cirugías plásticas, tras percibir su apariencia física de forma negativa.

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la dismorfia corporal, como la que tiene Megan Fox, está asociada con la ansiedad, aislamiento social, depresión y baja autoestima, tal como lo expresa la celebridad.

La APA señala que la forma de tratar la dismorfia corporal es a partir de la ayuda psicológica mediante terapias cognitivas conductuales, así como medicamentos que regulen la recaptación de serotonina, un neurotransmisor que influye en las sensaciones de ansiedad.