Cuánto midió la entrevista de Cristina Kirchner en la que anunció su candidatura

En un mano a mano con Gustavo Silvestre que la recibió en la emisora de noticia con una zona vallada por la concurrencia de gente que se acercó para manifestarle su apoyo a Cristina, que revolucionó la noche del 2 de junio afuera del canal y entre la audiencia.

La nota exclusiva marcó 8 puntos de rating a las 20:36, según datos emitidos por la RTA, superando ampliamente a sus competidores. Y muy por encima de TN (2.4), LN+ (2.4), A24 (1.8) y Crónica HD (0.9), considerando que se trata de un horario clave del prime time informativo. Kirchner se refirió al panorama económico actual, reflexionó sobre el gobierno en ejercicio encabezado por Javier Milei. Y, también, se refirió a su situación judicial.

CRISTINA CONFIRMÓ SU CANDIDATURA

Cristina confirmó que será candidata de en la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, en los comicios que se llevarán adelante el próximo 7 de septiembre. "Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”.

"No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés y mal. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz. El único adversario que tenemos es Milei. Y está fuera, no está dentro", aseguró Kirchner, al referirse al desdoblamiento que se generó en las últimas elecciones, en la Ciudad Autónoma. "Un gran error de Macri, le costó salir tercero“, analizó la exsenadora, en voz alta.