Damián de Santo se defendió de las acusaciones por usurpación en Córdoba

De Santo fue acusado esta semana de usurpar parte del terreno en la localidad de Villa Giardino que correspondería al abuelo de Lucas Berubie, el autor de la denuncia ante la Justicia.

“Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo pueda hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, dijo.

El actor confió en que “el tema se defina legalmente y no por los medios”, al tiempo que sostuvo que Berubie “usa la coyuntura para hablar mal de mí, de manera infundada porque hay un juicio, no hay una decisión judicial”.

El motivo de la denuncia

La denuncia salió a la luz días atrás y fue confirmada por el propio Berubie, quien señaló que el conflicto comenzó en 2007, luego de que De Santo se comunicara con ellos porque no podía escriturar el complejo construido en ese lugar ya que la Municipalidad le había comunicado que el espacio tenía dueño.

“Él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas; no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia. Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron”, explicó Berubie, quien añadió que “el lote jamás estuvo en venta y hace doce años él está lucrando con eso”.