Dani La Chepi cargó contra quienes la tildan de "camionero"

Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi, pertenece a la camada de humoristas surgidos en las redes sociales y es muy querida por su estilo frontal y espontáneo. Su paso por "Masterchef Celebrity" le está trayendo mucha visibilidad, tanta buena como mala.

”Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, porque no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término ‘camionero’”, explicó en sus historias.

Acompañada por su hija aprovechó las redes sociales para descargarse: ”Dicen: ‘Eh, que esta no pronuncia las eses, que no pronuncias las eses’. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias”. Para enfatizar su intención, "Chepi" escribió sobre la imagen: “Buenas noches, que duerman lindo”.

Embed

La influencer contó en varias oportunidades que se encuentra en pareja con Javier Cordone, que trabaja en el rubro ya que es recolector de basura, y dejó en claro que no le gusta para nada que utilicen ese término para descalificarla. Ambos se conocieron al principio de la cuarentena estricta por el coronavirus, cuando en su barrio aplaudían a los trabajadores esenciales que salían a trabajar a pesar de la pandemia.

“Se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije: ‘Mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, contó Chepi sobre cómo fue el primer contacto con Javier.