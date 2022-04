Dani La Chepi volvió al quirófano y lo contó en redes

"Tengo miedo, no lo voy a caretear, siempre cuando te duermen, aunque sea unos minutos, a mi me da miedo, empiezo: ‘¿y si no me despierto?’, ‘¿y si la nena?’, ‘¿y esto?’, ‘¿y lo otro?’ y con lo de viejo estoy sensibilizada", manifestó en referencia al fallecimiento de Alberto Viaggiamari, su papá.

Además, explicó que para cumplir con la preparación recomendada por sus médicos, debían hacer ayuno y también cumpliría con algunos rituales espirituales para atraer buenas energías. Y luego de hacer varias bromas sobre cómo atravesaría el proceso, se sinceró: "Les dije que pasaba por muchos estados, hablé con mis hermanos y me dijeron ‘quien te dice que esos tres minutos en los que estás dormida no te cruces con papi y te tomes un vino’".

"Más allá de mi papá, pensaba con quiénes me gustaría cruzarme esos minutos que para el cuerpo son como meses y la última vez me crucé con Alberto Fernández y con Larreta. Ahora me gustaría cruzarme con Pappo y preguntarle qué siente cuando escucha la versión ‘Juntos a la par’ cantada por Cari Nara, la ex del papá de Wanda", continuó.

Finalmente, la influencer pudo ser operada y aunque el procedimiento duró pocos minutos, tardó en volver a la habitación en la que la esperaba su mamá debido a un episodio de angustia. "Me agarró un ataque de llanto. Gracias a Dios, el equipo médico es un amor y se ocuparon de calmarme. Todos te dicen que es una boludez, pero no es fácil entrar a un quirófano", señaló y aclaró que no recuerda si soñó en sus minutos que estuvo dormida.

Y para demostrar que a pesar del dolor que le tocó atravesar en los últimos meses con la muerte de su padre, sus problemas de salud y su separación, mantiene su espíritu bromista, parodió a las famosas que suben contenido erótico a plataformas con una serie de fotos que se tomó con luciendo el camisolín y la cofia que le dieron para la operación.