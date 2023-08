Daniela y Thiago hablaron por primera vez juntos en TV sobre su embarazo

A través de un posteo en sus redes, Pestañela y Thiago comenzaron a practicar con dos bebotes de juguete sobre lo que implica hacerse cargo de dos recién nacidos. "Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal", dijo la joven mientras su enamorado puso manos a la obra de manera muy poco ortodoxa.

"¡Pobrecito, no!, exclamó ella al ver cómo lo manipulaba sin demasiada delicadeza. "Pero es una muñeca, amor. Eso no se lo vamos a hacer al bebé", se defendió él, riéndose de la situación.

Thiago-Daniela-01.mp4

Finalmente, mostraron el resultado: el bebé con pañal y ropa puesta. "Vamos bien. Después le ponemos el babero", dijo ella quien, antes de cerrar la grabación, quiso saber si el muchacho estaba tan ansioso como ella. "Un poco", respondió Thiago a quien no se lo ve tan enganchado.

En el piso de A la Babarossa (Telefe), la pareja de "hermanitos" contó cómo están viviendo estos días después de conocer la noticia del embarazo y nuevamente fue Daniela la que se mostró más verborrágica, tomando la iniciativa de la charla y respondiendo a cada pregunta de Georgina Barbarossa.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista se dio cuando la conductora los increpó: "¡Evidentemente ustedes no se cuidaban para nada!". Al escuchar las palabras de Georgina, ambos se largaron a reír y él llegó a decir un tímido: "No". A lo que la animadora le respondió: "Tanto que les explicó Santiago (del Moro) 'usen forro' y no usaron".

Es que, para quienes no se acuerdan, el conductor de GH les advirtió a los ahora exconcursantes delreality que debían usar protección durante sus encuentros sexuales dentro de la casa para evitar justamente un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

Thiago-Daniela-02.mp4

A la hora de hablar de los nombres de los bebés en camino comentaron que ya hay una preselección tanto de varón como de mujer, por lo general nombres cortos, con fuerza. Thiago dijo que le encanta Roma, aunque su pareja hizo un gesto de que lo aceptó sólo porque él parece haberle dejado elegir un listado enorme de otros tantos.