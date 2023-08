“Si, voy a ser mamá”, confirmó Daniela tras varios días de rumores y sus compañeros corrieron a abrazarla. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos”, aseguró la mediática. Y remarcó: “Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”.

Daniela mostró su felicidad con su presente personal y reveló que se le cumplieron muchos sueños: “Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, expresó la joven de 27 años.

Antes de dar la noticia en su programa e streaming, la ex participante del reality conducido por Santiago Del Moro compartió un emotivo video en su cuenta de TikTok en donde muestra cómo se enteró que estaba embarazada, los chequeos médicos y su primera ecografía.

¿Quién es el padre, cómo sigue su relación con Thiago, por qué no aparece él por ningún lado en este momento? No hay respuestas a estos interrogantes, al menos por ahora.

En el video se escucha la canción “ La bilirrubina”, de Juan Luis Guerra y "Pestañela" editó las imágenes según la letra del tema: “ Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, cristiana. Que fui a parar a enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, hey. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, uh. Al ver mi corazón como latía”. El video que publicó en su cuenta de TikTok tiene como título la leyenda: “ Voy a ser mamá”.

Tras el anuncio del embarazo, se conocieron fuertes detalles de la relación de Daniela y Thiago

“Él cumplió años hace dos semanas y desde ese momento no se vincularon más. Ella fue al cumpleaños pero no subió ninguna foto y tampoco le hizo alguna dedicatoria”, comentó al respecto Marcela Baños en LAM (América TV).

“Se siguieron mostrando en redes porque tienen negocios entre sí pero ya hace como dos o tres semanas que están separados. No lo dijeron al público por este motivo”, agregó.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló una charla que mantuvo con la ex Gran Hermano y replicó al aire sus palabras. “Ya está muy filtrado así que lo voy a contar. Es un embarazo de riesgo, no voy a hablar de Thiago, no estamos viviendo juntos y no voy a mostrar la panza”, leyó.

Minutos más tarde, aseguró que una fuente le envió más información y expresó: "Acá tengo detalles que me van llegando. En el cumple de Thiago ella vino con Romina Uhrig y se fue antes que todos, es más, ella llegó y no saludó a ningún familiar de él".