De película: Bochini e Independiente se codean con los superhéroes de Hollywood

El director y guionista argentino Andrés Muschietti, que filmó la película The Flash, estuvo el Libertadores de América y se encontró con Ricardo Bochini, el máximo ídolo del club. Acompañado por su hermana Bárbara, también responsable de la cinta y fana del Rojo, se llevó varios regalos para sus próximos proyectos.

"Es emocionante estar acá. Hacía mucho tiempo que no venía al estadio de Independiente. Ser recibido por el club y por el Bocha es una experiencia que nunca pensé que iba a tener", comentó Muschietti tras ser invitado por el Departamento de Prensa de Independiente. Y luego recordó: "Con mi viejo venía a la cancha. Al Bocha lo vi jugando con Burruchaga, con Alzamendi. El último partido que vi con mi papá fue en 1995".

Reconocido a nivel internacional, Muschietti obtuvo en abril pasado el Premio al Cineasta Internacional, entregado por la National Association of Theatre Owners (NATO). Ahora, espera el estreno de The Flash, su próxima película, previsto para el próximo 15 de junio. En su visita al estadio, se llevó varios regalos, entre ellos una camiseta de Independiente, un mate, un banderín y hasta un carnet de socio.

"Es muy emocionante estar acá, el club forma parte de nuestra niñez", expresó su hermana Bárbara, reconocida productora en Hollywood.

Muschietti aportó algunos detalles sobre su nuevo film vinculados al Rojo. "El mate de Independiente que está en la película de It también aparece en los primeros 15 minutos de The Flash junto a un termo", anticipó el director y guionista. "En las películas uno intenta poner cosas propias. Algunas pueden ser más abstractas y otras físicas, como en este caso. A mi esto me representa, además de representar al equipo más grande del mundo, que es Independiente", aseguró.

muschietti3.jpg Andrés Muschietti y su hermana Bárbara, junto a Ricardo Bochini, el máximo ídolo de Independiente.

Además, Muschietti hizo otras referencias sobre el club de Avellaneda y su nuevo film: "Si se quedan hasta el final, aguanten los créditos, hay una escena poscrédito donde van a ver la pizzería enfrente a la cual vive Barry Allen y se llama ‘Bochini'".

En su gira de prensa por el país para promocionar la película Muschietti y su hermana, Barbara pasaron por la Argentina Comic-Con, donde dieron una extensa charla. Allí, Andrés contó que no pudo poner a "Juan Carlos Batman", el conocido personaje de Alfredo Casero en Cha Cha Cha.

La película se inspira en el arco del cómic Flashpoint de 2011. Barry Allen/The Flash (Ezra Miller) usa la fuerza de la velocidad para viajar en el tiempo y evitar que su madre muera. Al hacerlo, crea una realidad en la que el General Zod (Michael Shannon regresa de Man of Steel) invade la Tierra y no hay superhéroes que se le opongan.

Michael Keaton, el Batman de la era cinematográfica de Tim Burton, interpreta al Caballero de la Noche en esta nueva realidad. Barry debe sacarlo de su retiro y salvar a una kryptoniana cautiva (la Supergirl de Sasha Calle) para arreglar las cosas.