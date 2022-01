Defederico no podrá nombrar ni acercarse a Cinthia Fernández

Si bien en las últimas horas Defederico compartió un video junto a las niñas, por disposición judicial tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de su ex mujer.

Luego de las fuertes denuncias del ex jugador contra Cinthia Fernández, la bailarina fue sometida a pericias ya que no se encontraba bien. Finalmente, la jueza Rocío Mercedes López Di Muro del juzgado en primera instancia en lo penal y contravencional de faltas número 4 resolvió, entre otras cosas, que sean la madre de Cinthia, Joanna Romano, o la chica que cuida a las nenas, Carmen Morales, quienes tengan contacto con el ex deportista para establecer el vínculo entre él y sus hijas, ya que la resolución también le prohíbe a Defederico contactar a Fernández o acercarse a menos de 300 metros de ella.

En la resolución judicial la jueza expresa: “Tengo en cuenta el relato de la víctima al formular la denuncia en cuestión, el cual resulta creíble, verosímil y conteste con lo narrado luego ante personal de la OFAVyT, donde describió las situaciones que viene padeciendo con su ex pareja. Cuando fue entrevistada por las profesionales de la oficina mencionada, al ser preguntada sobre el actual comportamiento del nombrado, refirió en un estado de angustia y llanto: ‘no doy más, no doy más’, ratificando los hechos denunciados y relatando varios episodios de violencia que tuvieron lugar durante la convivencia con Defederico entre los años 2012 y 2018″.

“De dicho informe se desprende que (…) se trata de un caso de violencia de género contra una mujer con expresión de violencia verbal/psicológica, simbólica, con manifestación en las redes sociales en detrimento de la imagen pública de la denunciante (…)”, dice y agrega: “En definitiva, la verosimilitud de los dichos de la denunciante y la sospecha fundada de que resultaría víctima de actos de hostigamiento por parte de su ex pareja, Matias Defederico, es lo que da sustento a las medidas de protección peticionadas”.

Por lo que, acto seguido como “medidas preventivas” resuelve “Ordenar a Matías Defederico la prohibición de acercamiento a un radio menor a los 300 metros de la persona de Cinthia Fernández”; “Ordenar a él la prohibición de tomar contacto por cualquier medio con ella”, “Ordenar (también a él) el cese de los actos de perturbación e intimidación que realice hacia ella, específicamente: prohibición de difundir, divulgar, exhibir, o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, referencias de los mismos, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes aún distorsionadas, videos, videos clandestinamente obtenidos, textos (cualquiera sea la plataforma de la que pudiere venir; Instagram, Whatsapp, Twitter, etc.), así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar y privada de la nombrada”.