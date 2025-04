Cinthia Fernández quiere hablar sobre los videos que comprometen a Roberto Castillo

Daniela Vera Fontana, la ex pareja del abogado, recurrió a la Justicia y también difundió en los medios una serie de videos donde se puede ver a Castillo insultándola.

Ante este cuadro de situación, se generó una expectativa mediática respecto de qué actitud tomaría Cinthia Fernández frente el escándalo que se desató en torno a su pareja.

La panelista subió a su cuenta de Instagram un comunicado en el que expresó su posición ante los hechos de dominio público.

"Me han criticado fuertemente cuando hablé, pero ahora no lo hago y quieren que hable. La verdad no se entiende", comenzó.

Luego, hizo una aclaración en respuesta a varios comentarios críticos recibidos en las redes e incluso apeló a la ironía sobre su salud mental.

"Paso por acá a repetir lo que hace dos días expresé por este canal de comunicación: No finjo demencia, pero elegí, en principio, no hablar tras los hechos sucedidos de público conocimiento y que fueron avanzando y derivando en nuevas situaciones con el correr del tiempo", siguió.

Y agregó: "Lo cierto es que hay una medida cautelar, la cual no voy a incumplir y, aunque me muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer, en este momento, la voluntad del juez". Finalmente, sumó: "Cuando la justicia disponga, me expresaré. Por ahora, no se puede".