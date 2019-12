El año pasado y después de haber estado en pareja durante 18 años, Pepe Cibrián y Santiago Zenobi le pusieron fin a su relación. La pareja se había casado en 2010, apenas se aprobó la Ley de matrimonio igualitario.

"Esta semana me divorcio, pero no mal, consideramos que está bien que así sea, con Santiago estamos separados hace un año y me parece lo mejor para mantener el vínculo. No es un acto de enojo ni mucho menos", aseguró en una charla con el programa radial Modo Sábado.

"Es importante romper ese vínculo umbilical y cuando se logra bien y en buen estado me parece sanador", expresó.

Por otro lado, Cibrián contó que entró a Tinder para conocer gente: "Ya tuve varias citas en Tinder pero hay un problema con eso. En general empiezo yo las charlas, les digo que miren mi perfil y mucha gente no me cree que soy yo".