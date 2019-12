Pampita publicó los chats con la niñera que la denunció

En una de las capturas Benítez le decía a la modelo que era "tan linda y tenés tantas cosas para ser feliz. Yo sé, después de tantos años no hace falta que me digas nada, te veo y se como estas", a lo que Pampita le respondía con un "te quiero".

En otro de los ida y vuelta, la ex niñera sostenía que "no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que me ayudan todo los días. A mí me cuesta mucho, después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención. Gracias por todo"; a lo que la top model le respondió que "Sí, ¡los chicos ayudan!".

A su vez en otro posteo Benítez le deseaba "un año lleno de amor, felicidad y éxito", mientras que Pampita dijo: "Igualmente (emojis de fiesta y corazones rosas). ¡te amo, Vivi! Sos de mi familia".

Si bien la denuncia aún no fue radicada ante la Justicia, la ex empleada había asegurado en los medios que mientras trabajo para la modelo sufrió "hostigamiento y maltrato psicológico".

"‘Fueron muchas situaciones raras, siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, después pedía disculpas. El más chico estaba conmigo las 24 horas", manifestó la mujer que fue una de las 30 damas de honor en la boda de Ardohaín y Roberto García Moritán.

Consternada por esas declaraciones, la conductora respondió a cada una de las acusaciones que hizo Benítez y negó los hechos. Además aclaró que presentará una denuncia contra su ex empleada para que se retracte por sus dichos y resaltó que cumplió con todas sus obligaciones como empleadora. "Tengo mucho material de prueba", sentenció.

