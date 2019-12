Para justificar esta afirmación, uno de los mentores de Cuestión de Peso desarrolló: "Hambre en el sentido de no tener nada para comer: ese es el 1% y es el porcentaje de personas que no tienen nada para comer, es mucho menor al porcentaje de personas que comen y comen muy mal”. Este análisis fue rebatido por la conductora con un dato alarmante: “¡El 31% tiene hambre doctor!”.

Intentando explicar su apreciación de la realidad, Cormillot comentó: “El 31% de la gente y quizás mucho más come muy mal, come grasa, azúcar, harinas. (…)Hay que diferenciar lo que es la mala alimentación. Hay mucha gente que come muy mal en Argentina y que la está pasando muy mal con la comida”.

Al final de su exposición, el especialista en nutrición aseguró que “el mito de que la Argentina produce alimentación para 400 millones de personas no es así, produce muchos alimentos pero no produce alimentos que podrían alimentar a todos los argentinos”.

