Diego Ramos: "En ´Mientras no Estabas´, la estrella no soy yo"

Parafraseando el ciclo, Ramos es un constructor de su propia carrera. En televisión tiene muy en claro que su objetivo se enfoca a la conducción, lo que no implica dejar la actuación. Y en teatro apunta a la comedia musical y en calidad de director.

Discovery encontró en Ramos a un conductor ágil, simpático y con olfato para abordar de manera sensible y con emoción los sueños de las familias: "Yo acá ni en ningún lugar soy conductor estrella, no me gusta la sobreexposición. El protagonista no soy yo. No necesito actuar, sino sacar lo mejor en Mientras No Estabas de la familia candidata a remodelar una parte de la casa. Yo me muevo más cómodo y tranquilo cuando brillan los otros. El programa no es del conductor, lo que trato de hacer siempre es preguntar desde la ignorancia. Yo tengo muy en claro que no me la sé todas".

No dio nombres, pero en la conducción en la televisión abundan los "conductores estrella" y para Ramos no es el camino a seguir: "A mí me interesa cuando alguien me cuenta algo que no sé. Para mí lo más importante no es la pregunta, sino la respuesta". Sus modelos a seguir son Nicolás Repetto que brilló en los 90 y Julián Weich en el 2000: "De ellos tomo la onda informal, descontracturada, pero con formación. Me gusta mucho el entretenimiento e involucrarme con las emociones".

Cuando se le pregunta qué lugar le gustaría ocupar en la televisión como conductor, en un lenguaje llano directo señala: "No me veo en ningún lugar, no soy un arquitecto que da un paso pensando en el siguiente. Lo que hago hoy es lo que me sale y, en todo caso, es un paso más en mi aprendizaje".

El mundo de la comedia en el teatro lo terminó por atrapar. Debutó junto a su gran compañera y amiga de la vida también en Sweet Charity (2006), luego saltó al protagónico de La Novicia Rebelde (2011), Priscila, reina del Desierto (2015) y en los dos últimos años saltó a la dirección con Falsettos, Tomy y Los Fantástikos: "Yo me críe con los musicales. Es un género caro y difícil. Pero siempre en nuestro medio hay productores que se animan a invertir".