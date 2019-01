"Te peleaste con todo el mundo. Te peleaste con Nacha (Guevara), con Ángel (De Brito). Por eso lo digo", comentó el periodista ante la sorpresa del director de la obra Entre ella y yo. Con cara de pocos amigos, Reinhold le contestó: "Cómo con Ángel? No, no entiendo...".

Mientras la tensión crecía y el silencio se hacía protagonista, la producción le acercó a Pampito una noticia que relataba el cruce entre su entrevistado y Ángel de Brito. Ese fue el detonante: Reinhold decidió levantarse y dejar plantado a todos. "Uy, qué pesados, chicos", refunfuñó.

video reinhold abandona el movil

"Dos minutos que me descuido y vos me sacás alguien del móvil ¡Pampito!", dijo con humor Flor de la V. Y, cuando parecía que no regresaría, Reinhold volvió y dio una explicación inesperada: "400 pesos gasté de nafta y peaje para venir hasta acá. Así que no, chicos, ya está. Vine acá para que me traten bien".

Fue en ese momento en el que la conductora del show dijo por lo bajo un comentario desopilante: "Pampito pedile el CBU, mandale un gito con la plata". Para la próxima, la producción ya sabe que pagar los viáticos de los entrevistados es indispensable para que estén predispuestos durante la charla.

