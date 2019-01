Como para ejemplificar los límites a los que llegaba su relación con Biasotti, ella contó que sentía que él “la miraba con asco” y que una vez le llegó a decir “tenés olor a culo, no te quiero al lado mío”.

Debido a esto, Amalia Granta –que fue pareja de Biasotti hace unos años- habló en “Los Ángeles de la Mañana”, donde defendió al empresario y desmintió a la joven, que acaba de cumplir 18 años. “Yo recién estaba viendo la entrevista de Caras, que ustedes estaban pasando, y miraba cómo la madre la miraba mientras ella iba exponiendo, además situaciones que no son ciertas, y me daba como hasta miedo esa madre”, dijo la defensora de las dos vidas.

“Me da miedo porque era como vigilando cada palabra de lo que la nena, que ya no es una nena, iba a decir. Una mirada siniestra. Yo puedo hablar de él porque lo conozco y soy su amiga. Nosotros tuvimos una relación hermosa que fue posterior al nacimiento de ella. Habrá sido en el 2004”, explicó.

“Yo nunca la vi a ella (por Anna Chiara), porque ya había tanto conflicto que preferimos no sumarle uno más, que el padre tuviera una novia. No hay manera de que él diga esa frase, no es agresivo y tampoco usa ese vocabulario, y menos con su hija. Yo fui testigo de su lucha y el dolor de él por su hija”, completó la comunicadora.

“La chica hace 18 años que escucha una sola campana. El odio desenfrenado de su madre hacia él comenzó cuando ella se quiso casar y él le dijo que no. Ella soñaría con una boda como la de las novelas. Yo te puedo asegurar que esas palabras no salieron de la boca de él. La madre ya se sentó a mostrar moretones que eran mentira, y quedó demostrado. Así que mintió varias veces”, agregó la periodista.

ADEMÁS:

Asimismo, De Brito mostró los mensajes que intercambió con Biasotti, en los que rechaza salir al aire. “No tengo ningún problema con los medios, pero no es el momento para hablar. Vos me entendés. Sabés cómo es el medio, y te imaginás lo que hay detrás de esto, es todo muy obvio. Esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero. Para que llame la atención había que agregarle algún condimento y, en esta época que vivimos, qué mejor que eso. Si contesto, sólo aumento el objetivo de ellos que es alimentar el reemplazo de Andrea Del Boca”, escribió Biasotti. De Brito aclaró que con “reemplazo”, Biasotti se refería a un cambio de imagen que busca la actriz en los medios luego del escándalo en el que se vio sumida (y procesada) por la producción de una novela que iba a realizar para la TV Pública, que insumió 20 millones de pesos y aún permanece inédita.

En una entrevista con el matutino Clarín, Biasotti se mostró poco interesado en ver o escuchar lo que dijo su hija en la entrevista, de la que se difundió el video. “Ya está. Ese tema ya pasó. La verdad que no me interesa. Tampoco doy notas ni nada por el estilo, ¿ok?”, atinó a decirle al periodista que lo entrevistó.