Diego Topa, el conductor infantil con experiencias paranormales

El recuerdo de Romina Yan a casi 12 años de su muerte no deja de estar presente entre todos aquellos que la conocieron. Su madre, Cris Morena explicó em varias oportunidades que se siente muy cercana a su hija a pesar del fallecimiento. Este sábado por la noche Diego Topa ahora contó lo que el siente.

“Me pasa con familiares, con seres queridos que ya no están. Tengo algunas señales, no es que los veo, pero si me aparecen cosas en momentos inesperados o cuando estoy pensando en algo”, explicó Topa y agregó: “lo he contado varias veces, pero con Romina Yan me pasa”.

Cabe recordar que el conductor trabajó junto a Romina en un programa infantil de Disney, lo que terminó generando una relación que trascendió el oficio.

diego-topajpg.webp Diego Topa junto a Romina Yan.

“Lo he hablado con Cris (Morena). Le he contado que estoy pensando en algo y me aparece en ‘random’ en el auto una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella. Me aparecieron dos, una que hice con Ro y otra que hice con Jorgelina Aruzzi de cuando fue el homenaje a Romina. O me aparece una foto en el celular, de la nada”, comentó.

Topa y el cariño por su prima

En el último tiempo, Diego atravesó la perdida de su prima, Karina. “Hace dos meses, y me cuesta mucho hablarlo todavía, perdí a mi prima que era como mi hermana. Fue muy fuerte porque fue la primera vez que me pude despedir de alguien estando consciente de que era la última vez que nos íbamos a ver y que íbamos hablar”, contó emocionado.

“Fue un momento de mucho dolor y de mucho amor también, poder agarrarnos la mano... Nos vimos crecer, nacer, nos acompañamos. Nos dejó con una enseñanza muy grande, porque ella no aguantaba más el dolor que tenía en su cuerpo y fue muy fuerte mirarnos a los ojos y decirnos que nos amábamos y que íbamos a estar conectados igual, siempre”, agregó.

“Después de ese momento ella decidió dormirse. Fui la última persona con la que hablo y fue muy duro, pero al mismo tiempo un acto de amor muy grande”, reflexionó. “Están estas señales, todo el tiempo está acá”, sentenció.