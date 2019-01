De acuerdo a alagunas versiones difundidas en los medios de los EE.UU., la serie creada por Matt Groening, que actualmente transita su temporada número 30, tendría aseguradas al menos dos tandas más de episodios, ahora bajo el ala de los estudios de animación del ratón Mickey.

La revista Variety, aseguró esta semana que los planes de los nuevos dueños de los personajes consisten en extender la serie hasta la temporada 32, mientras se le realizan los ajustes pertinentes con respecto a los cánones de su nuevo hogar.

Sin embargo, algunos especialistas en TV han especulado con que al conglomerado Disney le sería más redituable no hacer más episodios de la serie animada más longeva de la TV.

¿Por qué dicen esto?

De acuerdo a Variety, Los Simpson representaban desde hace años una de las pérdidas más notorias de Fox Broadcasting Company (FBC) debido al desgaste que sufre la serie desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, desde la compañía seguían encargando nuevos episodios por la simple razón de que eso mantenía en marcha la inmensa maquinaria de licencias de merchandising construida alrededor de esos divertidos personajes.

De hecho, Los Simpson ni siquiera se emiten en los EE.UU. en el canal oficial de Fox, sino en FXX, una señal conocida antes como Fox Soccer, que fue reconvertida y pasó a tener programas que ya no tenían cabida en otros medios como How I Met Your Mother, Parks and Recreation y Arrested Development, entre otros. Ahí recayeron en 2014 Los Simpson, que se mantienen con niveles aceptables de rating, aunque los fans no dejan de protestar por irreversible caída en la calidad de los episodios en lo referente a los guiones.

Pero además, la serie también presenta una dificultad extra para sus nuevos dueños y es la gran cantidad de acuerdos comerciales de sindicación (una modalidad utilizada para transmitir en los EE.UU.) que si bien no representan un gran escollo, sí es un tema a tener en cuenta. De hecho, cuando Fox pasó la serie a FXX, debió pedirle “permiso” a todas las estaciones de TV del país a las que les había vendido los derechos de sindicación.

Sin embargo, la compra de Fox, pone en jaque a la mayoría de esos acuerdos iniciales que dependían en gran parte de la premisa de que Fox continuaría transmitiendo episodios nuevos y originales; algo que ahora es responsabilidad de Disney, y coloca a esa empresa en una posición por demás oportuna. Esto significa que si la nueva Fox (propiedad de Disney) no puede recuperar el dinero que le costará realizar los nuevos episodios, será responsabilidad del nuevo dueño pueda barajar y dar de nuevo.

En Latinoamérica, también hay problemas al respecto: hace más de una década, un reclamo sindical llevó al despido masivo de los históricos doblajistas, liderados por Humberto Vélez, Paty Acevedo, Nancy MacKenzie, Gabriel Chávez y Claudia Motta; y la contratación de un plantel que nunca logró convencer a los fans de la primera hora de la serie.

Sin embargo, la mayoría de estos temas son simples especulaciones, y la renovación de la serie hace pensar que, al menos por dos años, todo permanecerá como hasta ahora, hasta que el gigante decida movilizarse para maximizar ganancias.