Duki brilló en Madrid: 65.000 personas disfrutaron su show en el Bernabéu

El artista se convirtió en el primer argentino en agotar el Bernabéu. Tuvo como invitados a Nicki Nicole, Bizarrap, Emilia y reunió a Modo Diablo. A pesar de haber realizado espectaculares shows en Vélez y River, este concierto en España fue sin dudas el más épico y contundente de su carrera.

En la previa, la musicalización pasó de los hits urbanos a Virus y Charly García (músicos a los que Duki admira desde chico). Puntual, a las 21:30 todo empezó con “Rockstar” y lo que se vivió de ahí en más es difícil de describir: 65.000 personas que agitaron a la altura del público argentino, pogo incluido.

Embed

Con una escenografía lunar con montañas y distintos niveles, el concierto contó con una gran producción. Pantallas impactantes, fuego en la boca del escenario y a mitad del estadio y un concepto a la altura de una estrella global.

Como invitadas sorpresa, el show tuvo arriba del escenario a su pareja, la entrerriana Emilia Mernes, y a otra de las mayores exponentes de esta generación, la rosarina Nicki Nicole.

Abajo de la tarima también fue un desfile de celebridades: Lali, La Joaqui, Acru, Seven Kayne y BM, entre otros, decidieron viajar a ver al artista. Facu Campazzo, Patricio Garino y Gabriel Deck, de la Selección argentina de básquet, también dijeron presente.

“Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!”, expresó, emocionado, el rapero argentino.

En una celebración tan importante, no podía faltar Modo Diablo. Ysy A y Neo Pistea hicieron volar al Bernabeu con “Quavo”, “Trap n Xport” y “Vuelta a la luna”.

La última gran sorpresa de la noche fue otro de nuestros embajadores ante el mundo: Bizarrap se sumó para “Malbec” y la session que los une. El final fue con “She don’t give a fo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juleiva/status/1799531811892068708&partner=&hide_thread=false Duki se convierte en el primer argentino en llenar un Bernabeu con un marco imponente. pic.twitter.com/gY5u5ZY77X — Julio Leiva (@juleiva) June 8, 2024

En la previa al show, se viralizó un video en el que la voz del estadio le habla al artista argentino Mauro Lombardo. “Soy el Santiago Bernabéu, he sido testigo de la historia”, comienza diciendo.

Luego, en el correr del video se muestran imágenes de algunos argentinos que han dejado una huella en el Real Madrid como Di Stéfano, Di María e Higuaín.

Yo vi a la saeta rubia brillar infinitas jornadas, lo vi entrar 5 veces campeón de Europa”, dice la voz del estadio acerca de Di Stéfano. “Vi al Fideo romperla y dejarnos extasiados, dejarnos en “Modo Ángel”, relata sobre Di María.