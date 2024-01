Eduardo Belliboni le tiró onda a Carmen Barbieri en vivo

En la previa a tocar temas de actualidad y la joranda que se desarrolló en el Congreso, el dirigente tuvo un picante ida y vuelta con la conductora.

“Un honor que me entreviste Carmen Barbieri, de tantos años de haberla visto, de mi infancia, de mi juventud”, señaló el dirigente cuando, desde el móvil, Mercedes Ninci la puso en contacto con Carmen.

Sin perder tiempo, la movilera interpeló directamente a “Chiquito”: “¿Te gusta Carmen? Porque se ha formado una pareja” a lo que sin esquivar el momento, Belliboni destacó: “Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida”.

Durante la conversación también fue consultado por una serie de imágenes que en su momento habían comenzado a viralizarse, acompañadas de un falso relato que decía que él se encontraba en Punta del Este.

“Hay gente molesta porque se viralizó una foto de usted vacacionando o estando unos días en Punta del Este, en este contexto de la previa de un paro general y usted descansando”, le plantearon, cuando en realidad el dirigente ya había desmentido la versión.

“Yo no estuve en ningún Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco”, dijo.

Y agregó: “Ahora, si ustedes me invitan no tengo ningún problema, debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está”.

Fue en ese instante en que Diego Ramos reconoció: “Estamos en franco movimiento buscándole novio a Carmen, ya le pregunté edades, profesiones, todo. Le iba a pregunta ahora si saldría con un gremialista, y antes de decir ‘agua va’, ella me dice ‘me gusta Belliboni’”.

“Me gusta, hablábamos como si nos hubiésemos conocido de otra vida”, reconoció la conductora, lo que llevó a los panelistas Estefi Berardi, Ricardo Canaletti y Majo Martino a dar su punto de vista sobre la idoneidad de Belliboni como posible pareja para Barbierii.

“Me gusta como hombre, es grandote”, continuaba Barbieri justificando el momento que había vivido y exponiendo sus sensaciones al aire.

“Esto no da ni para chiste, saquen la foto”, advertía Berardi al mostrarse contraria a lo que se insinuaba, en tanto que Canaletti también dejó ver una actitud manifiesta en contra del dirigente.

“Por favor, no sé si este hombre está casado, déjenlo tranquilo”, suplicaba Barbieri, pero Diego Ramos concluyó de modo terminante: “No está casado porque te tiró todos los perros”.

En otro encuentro con los medios, Eduardo Belliboni dijo que el Gobierno busca aterrorizar a la población con el llamado protocolo de orden público, pero aseguró que el paro y movilización de esta jornada va a ser una demostración de que el miedo no triunfa.

"Este Gobierno apunta a aterrorizar a la población, pero hoy vamos a tener una demostración de que el miedo no triunfa. Vamos a defender los derechos populares, aseguró Belliboni en declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente consideró que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una amenaza absurda contra la protesta social mientras hay una tremenda inseguridad en los barrios y crece el narcotráfico.

"Cada vez que la escucho hablar me resulta cada vez más intolerable. Ella de lo único que habla es de la movilización. Es la ministra de Seguridad de la movilización y de las libertades democráticas, criticó.