El alarmante pedido que le hace a Cristian Castro su familia

"Mi tía me dice ´por favor, tenés que enflacarte, te pido que dejés de comer harina, por favor porque se te está cayendo la papa y tenés esta panza´", reprodujo Castro, sobre los dichos de su familiar, mientras se señalaba el abdomen. "Y les digo ´realmente es tan alarmante esto´. Te lo traen como una alarma".

"Traen una alarma tremenda y yo creo que no es para tanto. Tenemos que estar a gusto y yo, no todos los días, no a todo momento, no puedo estar haciéndome el guapo, a todo momento. Me encanta ser guapetón, si lo puedo ser. Y si me puedo ver cool, también me quiero ver cool", continuó el cantante.

"Pero no estoy luchando por estar en todo tan cool, guapo. Y que la gente me esté diciendo eso del pasado, claro, yo también quiero tener 15 años. A los 15 años como sea te ves guapo. Poné un chico de 15 años al revés, vestido horrible, peinado horrible, igual se va a ver increíble".

"Y claro, cuando empezás a crecer. te empezás a ver como tu tía y punto. Todos los varones nos empezamos a ver como una tía. Como mi tía Beatriz, que la quiero tanto. Te empezás a ver como tu maestra, como una señora", reflexionó el intérprete de, entre otros éxitos, Azul, Lloviendo estrellas, Por amarte así.

LA DECISIÓN DE CRISTIAN DE TERMINAR EL SECUNDARIO

Cristian decidió volver a estudiar a sus 50 años. El artista internacional tuvo que abandonar la cursada del colegio secundario muchos años atrás para perseguir su carrera musical, que iba en ascenso. Y ahora, mucho tiempo después, considera que es momento de terminar con esa etapa de su vida que había quedado trunca.

“La verdad es que me fui de gira y ya nunca volví, así que ahora estoy diciendo: ‘la verdad que me hizo falta’”, se sinceró Cristian, poco tiempo atrás, en una entrevista televisiva. “Me gusta mucho el reencuentro con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay y ahora acá en Argentina”, agregó, Castro.