Picante declaración de Andrés Nara, papá de Wanda: "A Icardi lo odio"

"Mi papá tenía preferencia entre sus yernos. Si tenés que elegir entre los yernos de tus 2 hijas, ¿con cuál te quedás?", le consultó Carolina Miguel, hija del recordado Guillermo, dueño de uno de los restó más conocidos de la ciudad, que siempre reunió a distintas celebridades en sus mesas. Y que ahora convocó a Andrés para ser parte de una cena de grabación para el programa de la señal de noticias.

Y la respuesta de Andrés no se hizo esperar. Categórico, sin vuelta alguna, el también progenitor de Zaira, fue tajante al momento de su definición televisiva, para sorpresa de muchos: "yo lo tengo muy claro... Maxi (en referencia a López, su primer yerno, por parte de Wanda) es mi hijo. Al otro, lo odio", aseguró.

ANDRÉS TIENE EN LA MIRA A ICARDI

“Me siento angustiado porque lo que quieren las nenas difiere a lo que quiere este muchacho y el común denominador", dijo Andrés, días atrás, durante un móvil en tevé. "Es equívoco que la madre, mi hija, dice que no quieren que estén con el padre. No, ella no quiere que sufran, estén incómodas y la pasen mal”, agregó, el empresario náutico.

wanda-nara-andres-narajpg.webp Andrés Nara pudo volver a relacionar con Wanda y con sus 5 nietos, recién a fines del año pasado. Fue tras la separación de su hija con Mauro Icardi.

"Las acciones hablan mucho más que las cosas que se dicen, se publican y lo que expresan las abogadas. Se nota. Por ejemplo, lo que hubo en el ascensor se podría haber evitado con dos personas que tengan a los perritos y él no quiso", enfatizó Nara, sobre el polémico episodio en el Chateau Libertador, donde se generó un tenso momento entre Wanda, Mauro y las hijas de la expareja.

"Acá hay cosas que son concretas, y están a la vista, son hechos, no habladurías. La madre y todo el entorno familiar no niegan que esté con el padre, obviamente, porque hasta a mí me haría mal y las nenas lo quieren a él. Él se pone a hacer este planteamiento de idas y vueltas y hace lo que quiere también", expresó, Nara. Corta la bocha.