Para memoriosos, Roman Polanski estuvo casado con una bella actriz de Hollywood llamada Sharon Tate, interpretada en el film por Margot Robbie, la cual fue asesinada por miembros del denominado “Clan Manson” a puñaladas, todo esto mientras esperaba un hijo del realizador.

Seigner, que está casada con Polanski desde 1989 y a quien conoció mientras filmaban Búsqueda Frenética (Frantic, 1988), se quejó de la poca ética de Hollywood, en donde no les importa hacer una película “hacer una película sobre Roman y su trágica historia, y ganar dinero con ella, al mismo tiempo que lo han convertido en un paria”.

"¿Cómo puedes aprovecharte de la tragedia de alguien al mismo tiempo que lo pisoteas? Algo en lo que pensar (me refiero al sistema que pisotea a Román). (Les daré) una pequeña explicación porque entiendo que la gente podría no comprender mi punto de vista. No estoy criticando la película, sólo digo que no les molesta (en Hollywood) hacer una película sobre Roman y su trágica historia, y ganar dinero con ella... mientras que al mismo tiempo lo han convertido en un paria. Y todo sin consultarle, por supuesto. Vamos a juzgar la película como que es buena, pero la idea es que esto es molesto", escribió la intérprete francesa, a la que también se la pudo ver bajo las directivas de su marido en Perversa Luna de Hiel (Bitter Moon, 1992) y en La Última Puerta (The Ninth Gate, 2000).

Seigner se refiere como “paria” a su marido debido a que Polanski, de 85 años, no puede volver a Hollywood desde 1977, cuando se descubrió que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años, hecho por el cual fue condenado en los Estados Unidos. A pesar de esto, y de que se encuentra “refugiado” en Europa, el cineasta francés, que hizo historia en Hollywood con films como El Bebé de Rosemary (Rosemary´s Baby,1968) no se ha privado de estrenar films en ese país en todo el tiempo trasncurrido.

El personaje de Polanski se pudo ver en los trailers de la película y aunque Quentin Tarantino todavía no se ha pronunciado al respecto, de seguro lo hará en breve.