Qué dijo Mariana Nannis sobre la reconciliación de Alex Caniggia con Melody Luz

"Todos nos equivocamos. Me incluyo. Y todos somos cornudos. Me incluyo”, se sinceró Alex, al confirmar su reconciliación con Melody, a través de su cuenta en Instagram. "No la hago sufrir más, lo juro. Si la miraba, me hacía mal porque yo la seguía amando. Me partía el corazón, me dolía", expresó.

"Sin ella estuve re mal, entré en depresión, bajé 12 kilos. Nunca dejé de luchar por ella, aunque estuviera con otra persona", contó Caniggia, sobre cómo vivió los 3 meses distanciado de Luz, viviendo en casas separadas, mientras ella mantenía un ardiente romance con el chef, Santiago Del Azar.

"No quiero que mi hija pase lo mismo, no quiero estar separado de la mujer de mi vida, no quiero repetir mi historia", manifestó el también hijo de Claudio Paul, quien supo sufrir la separación de sus padres, por más que el ya era grande cuando se generó la ruptura entre el ex jugador de fútbol y Mariana, su madre.

MARIANA NANNIS SIN FILTRO

Tras hacerse eco de la reconciliación entre su hijo, Alex y Melody, Mariana decidió volcarse a las redes sociales para decir lo que pensaba. Con una imagen y leyenda a pura ironía, la también mamá de Charlotte, bromeó con un tono "muy fino", con el triángulo amoroso en el que, a su criterio, quedó inmerso su hijo.

mariananannis__1751333907_20299563070.jpg La irónica reacción de Mariana Nannis en redes sociales.

"Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche", reprodujo Nannis, junto a la imagen de una jarra y un vaso transparentes con leche. ¿Y el glamour europeo, de la alta sociedad, dónde quedó, Mariana?