El corto navideño de Disney que hace llorar a todo el mundo

"From Our Family To Yours" (De nuestra familia a la tuya), es un cuento animado de tres minutos que cuenta la conmovedora historia de una abuela, su nieta y las tradiciones familiares que las conectan a través de los años”, escribe Disney en su sitio web oficial.

mickey.jpg El muñeco de Mickey Mouse vintage que promociona Disney

La compañía se asoció con Make-A-Wish Foundation, por lo que con cada compra de un peluche vintage de Mickey Mouse como el que aparece en el video, el 25% irá a la organización que concede deseos a los niños.

El cortometraje comienza en el año 1940 en Filipinas, cuando un padre le regala un juguete de Mickey Mouse a una niña. Avanza rápido hasta 2005, la joven, que ahora es abuela, le da el juguete a su nieta. Luego, las dos hacen decoraciones de papel en forma de estrella para su hogar, similares a las que se ven en Filipinas al comienzo del video. Uno de los detalles conmovedores es que la abuela se llama Lola, que es el término para abuela en Filipinas.

Disney describió el anuncio navideño de la siguiente manera: "La conmovedora historia está inspirada en los temas de las tradiciones, la unión familiar y la nostalgia, y presenta dos personajes: una abuela, Lola, y su nieta, junto con Mickey Mouse, que aparece como un juguete muy querido, que su padre le regaló a Lola cuando era niña en 1940. Cada año que pasa, Mickey simboliza la infancia de Lola y una conexión actual con su nieta, lo que finalmente inspira una sorpresa emotiva, en la mañana de Navidad."

La fundación se beneficiará de las ventas del peluche de Mickey Mouse vintage que aparece en la campaña. El juguete está disponible para comprar en las tiendas Disney y shopDisney. Además, los fanáticos pueden apoyar Make-A-Wish comprando y descargando el sencillo benéfico “Love Is A Compass” de Griff, la canción que aparece en el anuncio de Navidad.