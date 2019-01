"¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¡quién pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión", explicó.

Y añadió: "Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día...cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco".

Embed - tweet mengolini Muchas respuestas del tipo “si quiero muestro el culo y me siento empoderada”... pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión. — Julia Mengolini (@juliamengo) 25 de enero de 2019

Su intención era clara: discutir con sus seguidores si la idealización de un cuerpo perfecto no conspira justamente contra algunos de los estereotipos con los que pelea parte del feminismo. Y por supuesto que esta postura generó distintas posiciones y no tardó en llegar la respuesta de la actriz.

Sin buscar personalizar en la confrontación, Jimena Barón compartió su parecer en una serie de tweets: "La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kg más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo...selectivo".

"Bebas de Dios, hagan lo que le les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave, ser files y honestas a uds mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar", agregó.

"A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso", cerró.

Embed - tweet barón A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es q anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso ♥️ — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2019

Sin embargo, hay que destacar que la periodista nunca intentó cuestionar la libertad de Barón para mostrar su cuerpo sino el hecho de convertir algo "perfecto" en un símbolo de empoderamiento.

